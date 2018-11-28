中石化判賠1.8億 賴清德:：讓受害者得到一絲安慰

2018-11-28 20:20

〔記者邱灝唐／台南報導〕針對中石化台南安順廠戴奧辛污染一案，最高法院今日判決中石化賠償1.8億定讞。對此，行政院長賴清德在臉書貼文表示，這讓36年來飽受病痛折磨的受害民眾，總算能得到一絲安慰。

賴清德貼文中指出，此案戴奧辛、汞等污染物並存，同時污染土壤及地下水案例，為國際首例，所以整治過程艱辛且漫長，他在擔任立委時，除了要求經濟部、環保署應就公告污染場址嚴格管理與積極整治外，也積極爭取經費對當地民眾進行健康照護。

賴清德表示，歷任台南市長包括許添財和他盡力協助居民，都開過無數專案會議、爭取中央照護補助共30餘億元，同時，為防止二次污染，市府也24小時嚴格監控中石化公司整治作業，並邀請居民參加各種中石化整治相關會議。

賴清德強調，他擔任行政院長後仍惦記著受害民眾，積極為民居爭取權益，而在冗長訴訟中也已有63名受害居民相繼過世，未來等待更審最後判決時，可能會有更多受害居民離世，希望中石化公司儘速依發回更審理由，與居民和解，以撫慰受傷害居民，還給居民應有的正義及乾淨的家園。

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