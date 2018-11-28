李明哲遭中國判刑滿週年 李凈瑜探監申請4度遭拒

非政府組織工作者李明哲遭中國判刑今天滿週年，但家屬上週提出探視申請再遭中方拒絕，這是10月至今第4度遭拒。 （法新社檔案照）

2018-11-28 19:22

〔記者鍾麗華／綜合報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國判刑今天滿週年，近期遭中方數次移監。海基會發言人管安露表示，家屬上週提出探視申請再遭拒絕，且未說明理由，這是10月至今第4度遭拒絕。

中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上宣稱，李明哲仍在湖南赤山監獄，自入獄以來，探視一直不是問題，他的妻子過去探視過，今後在「適當時機」，獄方還會安排探監。

管安露說，赤山監獄10月中旬以「移監河北燕城監獄」為由，拒絕李凈瑜探視；海基會隨後向燕城監獄提出探視申請，又被告知李明哲被移監回湖南。海基會11月向赤山監獄要求探視，卻被獄方以「探視系統升級」為由拒絕。截至目前，已遭中方四度拒絕探視。

管安露指出，海基會協助家屬依照中國相關法律，提出探視申請，這也是當事人與家屬最基本的權利。獄方無端拒絕，不符自身法制，希望中方做出善意且符合人權的回應，盡速讓家屬赴中探視。

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