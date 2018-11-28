黃國昌：時力議員不支持任何政黨議長人選

時代力量黨主席黃國昌今表示，為擺脫地方派系影響，當選的每一位時力議員，未來不會加入任何政黨的黨團運作（記者彭琬馨攝）

2018-11-28 18:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量在此次九合一大選中拿下16席議員席次，黨中央今舉行新科議員見面記者會。黨主席黃國昌在會中表示，時代力量代表的是新生政黨，所有當選的時力候選人，未來在各地議會中，不會支持任何政黨提出的議長人選，也不會加入他黨黨團運作。

時代力量今下午舉行「時代力量前進議會：時代力量全國新科議員見面記者會」。秘書長陳惠敏說，九合一選舉中時代力量在全台提名40位縣市議員候選人，共有16位確定當選；另外，以9票些微差距落選的台中市南屯區議員候選人吳佩芸，則已提出驗票。

黃國昌強調，地方的議長選舉過去曾經歷讓台灣民主蒙羞的狀態，因此未來時力的每一位議員當選人都不會支持任一個政黨提出的議長人選，也不會涉入亂七八糟的地方派系。黃國昌並說，這些議員也不會加入其他黨團，更不會加入無黨籍黨團運作，相信時力議員只問是非、不問顏色，為人民監督行政機關可以得到更多的肯定。

至於黨主席改選一事，黃國昌表示，他個人的去留、動向是「最不重要的事」，他沉澱一段時間後，會再跟大家報告。外傳立委林昶佐將接任黨主席，黃國昌說，林昶佐也是很好的人選，但時代力量有改選的時程，會透過民主程序決定，下階段不論如何重組，最重要的是得到台灣人民信任。

對於黨主席改選，林昶佐受訪時則說，希望由剛當選或是得票數很高的候選人年輕一代，可以多發表意見，由他們來主導黨的下一代發展。

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