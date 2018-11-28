謝龍介不贊成丁守中選後訴訟 讚陳其邁展現自己的高度

謝龍介不贊成丁守中選後訴訟，同時稱讚陳其邁選後展現了自己的高度。（資料照）

2018-11-28 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票輸給現任台北市長柯文哲後，表示將提出選舉無效訴訟。對此國民黨台南市黨部主委謝龍介今天表示，他並不贊成丁守中的做法，反而稱讚民進黨輸掉高雄市長選舉的陳其邁展現絕佳風度，認為他一定能成為民進黨中的明日之星。

丁守中在以3254票敗於柯文哲後，當下宣稱中選會問題不斷，導致選舉公平性有疑慮，因此將提選舉無效之訴。今日丁守中在記者會中表示，若驗票結果逆轉勝，就不會打後面的訴訟，隨後也親自前往台北地院繳交428萬餘元保證金申請驗票作業。

對此謝龍介在接受訪問時，先是對陳其邁在選後馬上承認敗選、致電韓國瑜表達祝賀以及呼籲支持者要理性的行為表示欣賞，認為陳其邁展現了自己的高度，絕對能成為民進黨中的明日之星，並能在改組的內閣佔有重要位置；接著表示不贊成丁守中的做法，謝龍介認為，如果國民黨贏的其他14個縣市，對手也都提出訴訟，「豈不是要天下大亂」。

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