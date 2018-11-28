有洋蔥！政壇老將梁禎祥敗選宣布退休 孫子樂喊：撿到阿公

政壇老將梁禎祥爭取彰化秀水鄉長連任失利，宣布從政治退休。（記者劉曉欣攝）

2018-11-28 19:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕宣布退休！民進黨彰化縣政壇老將梁禎祥爭取秀水鄉長連任失利，遵守選前「這是最後一次參選」承諾，宣布退休，他的兒子也不會從政；孫子對梁禎祥說，以前要跟阿公玩，阿公都沒空，如今終於「撿到」阿公了！

梁禎祥今年71歲，放眼民進黨彰化縣政壇，可說是資深戰將，曾任5屆縣議員，後來轉換跑道選秀水鄉長，在從政生涯當中，只有首次參選縣議員落敗，以及這次爭取鄉長連任敗選。

面對政治生涯的「8戰6勝」，服務長達24年9個月，梁禎祥笑說，這次選輸了，兒子都打電話給他，要他好好休息一下；孫子更是對他說，「阿公以前都很忙，要找阿公，阿公都沒空，現在阿公終於有空了，因為阿公這次選輸了，不會再參選了！」梁禎祥老婆則說，夫妻倆終於有空四處遊山玩水了。

梁禎祥說，他在選前就承諾「這是最後一次參選」，他會說到做到，而他的兒子也都各有發展，不會從政。他也認為，政治是為民服務，不應該是家族政治，所以，他這幾年來陸續培養生力軍，提拔有理念的年輕人能夠繼續服務。

因此，他提拔了福興鄉代表陳秀玲、秀水鄉代表梁淑絹、陳鑲萍，這3名女將這次也都順利當選；秀水安東村長謝國華連任成功，新人藍駿宇也高票當選秀水鄉代表；爭取連任的縣議員林士堅、新人黃麒緯雖落敗，但仍有機會捲土重來。

梁禎祥說，雖然這次敗選，但還是非常感謝選民多年來的支持，輸了就輸了，人生也終於可以休息一下，但他對於台灣民主的關心，永遠不會改變，也會做政壇新生代最大的後盾。

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