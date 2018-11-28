拚彰化縣副議長 無黨籍張瀚天：當仁不讓

2018-11-28 18:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕大選過後，各地議長、副議長爭霸戰緊接登場，這次是地方制度法修法後，首度記名投票選舉，國民黨在彰化縣議會取得過半席次的競爭優勢，有意挑戰現任者也不少；無黨籍席次略勝民進黨一籌，成了最大在野黨，有意參選者也開始動作；而民進黨席次大減，傾向推派資深議員出馬，3黨勢力相互拉扯，檯面下已鴨子划水，各自使力。

下屆議員12月25日宣誓就職，就職當天投票選舉議長、副議長，彰化縣議會54位新科議員，國民黨28席、無黨籍13席、民進黨12席、時代力量1席，當中包含32席連任、22席新任，新任中4人回任，分別是黃千宴、張錦昆、陳玉姬、張國棟。54席中不乏當選票數超過1萬票，納入「萬票俱樂部」的新科縣議員，又以員林市長轉戰議員成功的國民黨張錦昆勇奪全縣最高票2萬1000多票，刷新高，無黨籍張瀚天拿到1萬9000多票，居第二高票。

現任議長謝典霖和副議長許原龍都是國民黨，謝典霖蟬聯3屆議長、許原龍2屆副議長，謝典霖在有彰化縣「南霸天」之稱的謝家當後盾下，邁向4連霸機率頗高，想挑戰副議長的人選倒是不少，藍軍傳聞熱門人選有連任5屆的顧黃水花、最高票的張錦昆、次高票的張瀚天。

對此，張瀚天說，他當仁不讓，會極力爭取藍軍支持。顧黃水花說，個人沒有意願，目前盡力做好服務鄉親的角色。張錦昆也說，目前他沒有這方面的規劃，感謝鄉親大力支持，會繼續延續服務鄉親的精神。

下屆議會席次，民進黨由本屆17席，選後流失5席，剩下12席，民進黨傾向推派搭檔參選，由得票數較高或資深議員挑選，李成濟、蟬聯4屆的賴清美、尤瑞春被視為熱門人選，不過，李成濟說，自己是議會的新人，機會留給資深的前輩。賴清美說，尊重黨部和黨中央安排，如果黨需要她，她義不容辭。尤瑞春也說，黨若有推派人選的打算，她願意盡力配合。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，人選要等開會討論，黨會推派人選，即使未推派，也會要求黨員「自己投自己」，一票都不能跑票。

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