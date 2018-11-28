上熱搜榜有原因！學者調查：近7成民眾不識九二共識

2018-11-28 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選結果才剛出爐，甫當選的幾位國民黨縣市首長也立刻宣布承認「九二共識」。然而從學者今年提出的問卷調查可見，對於九二共識的認知，有近7成的民眾的答案與學者認知中的定義是不同的，也讓學者不禁大呼「民眾對九二共識根本沒有共識」！

國民黨籍剛當選高雄市、台中市長的韓國瑜與盧秀燕馬上宣布承認「九二共識」，讓「九二共識」一詞在Google的搜尋次數瞬間飆升。《菜市場政治學》幾位政治學研究者在今年暑假做了一份有關「九二共識」認知的問卷調查，結果發現有33%的民眾認為「九二共識」是指兩岸一邊一國；17%的民眾認為是兩岸各自宣稱代表整個中國；5%的民眾認為是指中華人民共和國代表中國，中華民國是地方政府。

而正確答對「九二共識」是指「兩岸的政府各自代表統治範圍內，同一個國家內尚未統一的兩部分」的民眾只有34%。學者指出，「兩岸各自宣稱代表整個中國」的說法是以前的觀念，但是錯誤的詮釋；至於「中華民國是地方政府」的說法是中共「一個中國的定義」；而高達33%民眾認為的「一邊一國」概念是兩國論，對九二共識的詮釋來說更是完全錯誤。而調查結果也不禁讓學者驚訝的發現「台灣民眾對九二共識的定義其實沒有共識」！

這篇文章因最近「九二共識」議題引起熱議而被PTT鄉民找出來討論，而鄉民對此也紛紛表示「九二共識是一邊一國！！？？嚇壞我了」、「這33%人滾出高雄好嗎，要搞意識形態去台北」、「其實這33%滿有GUTS的，直接認定台灣不屬於中國」、「不重要，現在是中國台北，兩岸一家親」、「這個共識感覺很沒有共識啊」。

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