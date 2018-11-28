國民黨組發會：執政縣市人口數逾6成2

2018-11-28 18:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今天聽取組發會「107年地方公職九合一選舉輔選工作初步檢討報告」，組發會統計這次國民黨在22個直轄市、縣市長選舉合計獲得610萬餘票，得票率48.79%，較上次選舉增加111萬餘票，得票率上升8.09%，若與民進黨得票數相較，該黨領先綠營120萬餘票，得票率相差9.63%。

組發會指出，依據今年10月人口資料統計，國民黨最新執政直轄市、縣市人口數將達到1466萬餘人，佔全國人口數62.18%，執政版圖過半。

在直轄市、縣市議員選舉方面，組發會指出，應選總名額為912個，國民黨當選394個，當選率較4年前選舉大幅提高，提名當選席次也較上次選舉增加8席，若加計以無黨籍自行參選者，該黨黨員則共計當選444名，較上次選舉增加20席，當選數佔應選名額的48.7%，其中議會席次過半數的地方包括桃園市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、金門縣及連江縣等10個，新北市、高雄市及澎湖縣則剛好達到應選席次的一半，未來與其他當選席次未過半數的直轄市、縣市，在議長、副議長選舉時須與其他政黨及無黨籍合作，以爭取主導議會力量。

有關勝選因素，組發會在報告中指出，除了民進黨中央執政失能，導致民心思變，產生強大的鐘擺效應外，這次選舉國民黨正確主導議題走向，隨時掌握與回應選戰議題，加上高雄市長選戰影響外溢擴及其他縣市，以及各縣市聯合競選分進合擊，相互拉抬創造話題，這次國民黨拿下高雄市後，應該把握契機，落實深耕南台灣。

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