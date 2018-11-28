只花5萬元！他從公所臨時工變成最年輕鎮民代表

選上斗南鎮代的彭新銘，選後就又回到公所上班。（記者廖淑玲攝）

2018-11-28 17:14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕斗南最年輕鎮代當選人、27歲彭新銘只花5萬多元就當選，原本在斗南鎮公所當臨時工的他，想要對故鄉有所奉獻決定參選，感謝大家的支持讓他能夠如願以償。

當選新科鎮代後還在公所上班的彭新銘，今天忙著在社區佈置圖書館，就職典禮前才會離職準備接任鎮民代表的職務，虎科大畢業的他因為喜歡斗南，堅持留下來工作，希望能將斗南的美和大家分享。

彭新銘指出，他在斗南出生，2歲時隨父母搬回苗栗，9歲時再搬回到斗南，後來父母又再「北漂」，但他大學畢業後就決定留在雲林工作，4年前進入斗南公所民政課擔任約聘雇人員。

雖然擔任臨時人員，彭新銘經常在社區活動，看到很多人對地方都沒有認同感，讓他很心酸，因為他一直認為斗南是個好地方，才激起他參選的念頭，靠著同學還有左右鄰居幫他做競選看板、陪著他「走街頭」拉票，經費總共花了5萬多元，能夠當選讓他覺得非常幸運，更感謝大家的支持，未來他會大力行銷斗南之美。

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