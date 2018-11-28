汐止感恩謝票 侯友宜：「做不好要跟我說」

侯友宜說，做不好希望市民要跟他說，不要客氣。（記者林欣漢攝）

2018-11-28 16:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市長當選人侯友宜感恩茶會之旅，今天下午來到汐止向市民謝票，侯友宜希望市民朋友以後遇到他，不要只講場面話，「做得不好的時候，請不要客氣，要跟我說，你沒跟我說，害到你也害到我，做得不錯時，給我一點點激勵，你也做得不錯，要繼續加油。」

侯友宜表示，以前帶著警察弟兄打槍戰，險中求勝，在槍林彈雨中過關，因為如果不認真努力，下一次槍戰，老天爺不會再給你機會，為新北市民做事也是一樣的道理，「我會永遠用這種態度，認真打拚，為市民做我最大的奉獻犧牲。」

侯友宜說，4年很快就過去了，民意如流水，2年多前民進黨執政，總統得票率那麼高，2年後你看縣市長選舉又不一樣，要隨時隨刻提醒自己與人民站在一起，才不會隨著民意被淘汰，「拜託大家要給我提醒，你很棒那些話都不用再去說，多講的，有問題要盡快去解決，或做不好要趕快改進，希望大家用這樣的態度來鞭策侯友宜。」

人事部分，侯友宜說，現在最重要的工作是把新北市政做得更好，他的重心完全放在安居樂業政見的推動，以及如何延攬更好的人才，來為新北市做事，人事團隊還在思考中，每個人要適才適所，要各方面去思考，不過，要去他那邊做事，要有心理準備，要耐操、經得起風吹雨打，「不是來做官，是來好好做事，站在第一線，永遠為市民著想服務。」

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