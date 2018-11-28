5席立委補選 國民黨直接徵召產生人選

2018-11-28 17:22

〔記者施曉光／台北報導〕這次直轄市、縣市長選舉國民黨一舉拿下15塊執政版圖，其中有9個直轄市或縣市目前為無黨籍或綠營執政地區，國民黨副主席郝龍斌在今日中常會上提醒，對於綠營執政縣市的交接過程，不能輕忽從目前到12月25日的交接空窗期，要求黨籍直轄市、縣市長重視交接過程，當地議員也要加強協助監督。

國民黨發言人洪孟楷轉述指出，郝龍斌發言時表示，這次國民黨贏得15個地方首長，這是人民的勝利，但因為其中幾個直轄市、縣市為綠營長期執政地區，在12月25日正式交接前，當選人及當地議會應該做好監督，務必妥善交接，沒有缺失。

據轉述，郝龍斌特別提醒在長期是綠營執政地區的當選人，要注意相關資料的移交，絕對不能輕忽這段交接空窗期，務必保持戰戰競競直到12月25日。

此外，國民黨中常會今日也通過5個立委選區補選辦法。洪孟楷指出，由於時間急迫，難以像過去按照正常程序辦理初選，因此補選辦法明定將以徵召方式辦理，不辦初選，將由各補選選區地方黨部提出建議徵召名單，再由中央提名審核委員會審議後提報中常會通過。

他指出，在提名協調時，必要時會以民調做為依據，國民黨希望延續這次勝選的士氣，除了守住原本3個藍營立委席次，還要把另外2個綠營立委的席次爭取到手。

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