高雄現職警察換跑道全上 1議員、1里長

2018-11-28 16:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市現職警察投入九合一選舉全上榜，包括保大雄岡中隊警員陳幸富當選市議員，仁武分局偵查佐趙志成當選里長，當選率百分百，陳幸富將辭職上任，今天特地到警局拜會局長李永癸，他說，將以110服務精神照顧原住民朋友。

陳幸富今午由保大大隊長林宏輝帶領拜會局長李永癸，陳幸富是警專134期畢業，服務年資28年，曾在保一總隊、新北市警局板橋分局、高雄市警局仁武分局及保大等單位服務，他說，從警界老鳥到新科議員，一路艱辛卻不退縮，當選高雄第13選區原民議員。

陳幸富說，支持警察權益，延續警察服務社民眾、社區的精神，結合部落力量關懷弱勢，不分政黨、職業，爭取、保障原住民的福利，希望藉由轉換跑道，為家鄉做更多事情，也鼓勵正義之師警察投身政壇，為警察爭取權益。

此外，仁武警分局偵查佐趙志成也參選里長，打出「治安里長」，順利當選鳳山鎮北里長，趙志成今年46歲，從警生涯27年，曾任保一、保五、鳳山分局警員、仁武分局偵查佐，他說，將爭取增設監視系統，讓鎮北里治安無死角。

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