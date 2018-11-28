頭份新市長、市代會主席捐選票補助款幫助弱勢

2018-11-28 17:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰甫落幕，許多當選人就陸續祭出利多。苗栗縣新科頭份市長羅雪珠此次成為頭份首位女市長，開心之餘也宣布，將捐出選票補助款共約70萬，成立基金幫助弱勢；頭份市民代表會主席温俊勇順利連任，胞妹温宜靜也當選縣議員，將與市代白珠珍、仁愛里長葉志煒捐出26萬補助款，響應送暖弱勢族群。

羅雪珠此次拿下2萬3381張選票，順利成為頭份首位女市長，她表示，千言萬語就終歸一句感謝，勝選也代表著全體鄉親的勝利，未來將著重社福制度，減輕照顧長輩、養育幼兒的負擔，使青年能無後顧之憂。而此次獲得70多萬元的選票補助也將作為社福基金，幫助市內弱勢族群。

市代會主席温俊勇獲得3576票，不僅自己成功連任，連胞妹温宜靜也異軍突起拿下3388票，當選縣議員。温俊勇也公開表示，號召温宜靜、白珠珍、葉志煒捐出26萬補助款。

温俊勇表示，自己長期經營臉書社團「我是頭份人」，關注市內各種大小事，此次與胞妹能順利當選，皆有賴鄉親的信任與支持，因此希望將每一張選票都回饋社會，未來將把補助款用於關懷弱勢、急難救助等，所有支出皆會公開於臉書社團；另，議員的助理費使用也將全數公開，供選民檢視。

温強調，選舉期間許多候選人透過臉書社團宣傳打廣告，選戰落幕後也盼所有候選人能秉持當初參選的理念，持續關懷這片土地，自己將拋磚引玉捐款，也希望有更多候選人、當選人能跟進做善事，不僅藉此改正苗栗賄選歪風，也讓頭份鄉親都感受這份溫暖。

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