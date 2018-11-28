承審丁守中驗票案法官 曾審過「馬王政爭」案

2018-11-28 16:00

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院稍早就丁守中聲請重新計票以及證據保全等兩案，公開抽出承審法官，均由民四庭「誠」股法官陳靜茹中簽，陳因在馬王政爭過程中，就王金平聲請案件擔任陪席法官，一度被稱為是打「馬」悍將一員。

案件審判長為「樂」股法官蔡政哲、陪席則是「甲」股法官洪文慧。

北院稍早釋出新聞稿提到，重新計票是以每票3元保證金，查封標選舉人名冊和選舉票；至於提出證據保全聲請，則是在提起訴訟前後，認為證據有毀損之虞均可聲請，費用僅需1000元，法院需查封標的包括，選舉人名冊、選舉票、投開報告表、開票報告表、投票日當天下午3時30分至隔天上午3時許的監視器畫面。

北院行政庭長黃柄縉稍早則說，丁守中繳交本票後，經開會認定，丁聲請案件屬於案情特殊或社會矚目案件，因此改以人工抽籤方式分案。

抽籤結果為，承審法官由司法官學院35期結業的陳靜茹中籤，她最為人熟知的是，在2013年9月馬王政爭時期，於王金平提出「確認黨籍存在」案件中，擔任陪席法官。

該次合議庭認為，國民黨與王金平間關係在訴訟期間處於模糊、爭執狀態，依選罷法相關規定，全國不分區立委若喪失黨籍及代表喪失立委資格，因此，若未讓王保有黨籍資格，立院將註銷王的名籍並遞補人選，導致王失去立委、院長身分，具不可回復性。

合議庭當時也說，當下情況處於隨時可能發生的急迫危險狀態，即便將來勝訴定讞也於事無補，況且，暫時讓王金平保留黨籍，國民黨在立院的立委總席次也不會受影響，當年9月13日裁定應暫時讓王繼續行使國民黨黨員職權。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/