暗示吳音寧將下台 農委會主委林聰賢被質疑保官位

農委會主委林聰賢今表示，北農總經理吳音寧的階段性任務已經完成，暗示其去職已成定局，被質疑「棄吳保林」。（資料照）

2018-11-28 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕農委會主委林聰賢今表示，台北農產公司總經理吳音寧的階段性任務已經完成，暗示吳音寧去職已成定局，引發外界質疑，是否把吳音寧推出來當標靶吸引砲火，保住自己的位置。

農委會主委林聰賢擔任宜蘭縣長期間，因農地農舍政策處理不當引發民怨，隨後接任農委會主委，由吳澤成、陳金德代理縣長，被形容「1年換3位縣長」，令宜蘭民眾觀感不佳，最後導致民進黨在宜蘭大敗；另外原本民進黨執政農業縣包括彰化、雲林等地，也紛紛都被藍營翻盤，林聰賢更被點名應要負責下台。

不過神隱多日的林聰賢，今突然拋出「吳音寧階段性任務已經完成」的震撼案，暗示北農總經理吳音寧去職已成定局，據《聯合新聞網》報導，長期關注「土地正義」議題的政大教授徐世榮，對此痛批，農委會把吳音寧抬出來，讓大家射飛鏢、出怨氣。

徐世榮指出，吳音寧接北農是由農委會推薦、台北市長柯文哲同意後的決定，「階段性任務應該完成」，也是由吳音寧來講，甚至傳出吳音寧事前並不知曉此事，徐世榮怒斥，這幾乎是汙辱、糟蹋人的做法，企圖逼走吳音寧。

外界質疑林聰賢此舉是要捨棄吳音寧，保住自己的位子，徐世榮表示，林聰賢就是要把敗選的責任全都歸咎在吳音寧身上，成為眾人的標靶，他說，本來大家都是同志，現在又把人推出來讓大家砲轟，「這樣以後誰還敢跟你當同志」。

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