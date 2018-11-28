留任柯市府再做4年 都發局長林洲民：我應該要持續努力

台北市都市發展局長林洲民（右一）出席永春都更案上樑典禮。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-28 15:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大選落幕，台北市政府小內閣人事布局受到關注，在選舉期間表態力挺台北市長柯文哲的台北市都市發展局長林洲民今日下午出席永春都更案上樑典禮時被問到未來去留，林洲民表示，最近幾天他有跟柯文哲持續討論未來4年該做的事情，每件事都要持續，「我應該要持續努力」，把柯文哲第一個4年的都市發展計畫、都更所有事情做好，話說得十分曖昧，卻也透露在市府留任的高意願。

林洲民指出，台北市都市發展未來4年要做的事情，柯在選前曾提過，全市的教育用地、機關用地都會重新盤點整合，如此一來，產生許多市政儲備用地，作為台北市未來醫院、公宅、圖書館、警察局等各種社會福設施的用地。

林洲民表示，柯P講得很清楚，這不只是4年的計畫，而是長達12年至20年整個市政計畫的願景，也將是柯文哲2018年至2022年、第二任相當重要的都市發展計畫。林強調，他應該要持續努力，把事情做好。

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