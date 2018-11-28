高雄小內閣團隊條件 韓國瑜：熱情、熱情、熱情

韓國瑜受訪時被問到高雄市府的小內閣，他表示，有些人自我推薦，有些是朋友推薦，收到的履歷表很多，有十幾個跑不掉。（記者黃耀徵攝）

2018-11-28 15:44

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長當選人韓國瑜今到台北與媒體高層、名嘴餐敘，他受訪時被問到高雄市府的小內閣，韓國瑜表示，有些人自我推薦，有些是朋友推薦，收到的履歷表很多，有十幾個跑不掉，局處長要一對一的面對面溝通，聽一下想法，他希望市府團隊充滿戰鬥意志、充滿熱情，如果沒有辦法符合，即使勉強進來，將來也不見得會上班上得很愉快。

韓國瑜說，他希望他的團隊是非常勤勞、非常專業、非常熱情，特別強調要熱情、熱情、熱情，一個政府官員一旦失去熱情，做起來當一天和尚敲一天鐘，這不是他要的團隊。

對於副市長是否為外傳的林國正、楊秋興？韓國瑜說，還有幾位在徵詢中，人名先不公布，他希望有一個能懂工程，一個能把產業升級，海港、空港，經濟發展，一個對高雄當地生態了然於胸，韓也重申，觀光局長、文化局長、教育局長希望找英文流暢的人，學術界、企業界都不排除。

對於高雄捷運延伸到路竹、林園，韓國瑜強調要繼續執行，行政院長賴清德到過高雄，承諾經費上大力支持，「我怎麼可能反對？」希望賴院長不要因為政黨不同，在中央補助時降低補助費，高雄市民是純樸和善良的，不應是藍或綠在執政，而使中央挹注力道減低。

媒體也詢問中國要組觀光團到高雄遊玩，韓國瑜表示，不管來自哪一城市都歡迎，他就職後也會拜託高雄市民，尤其批發、零售、餐飲、互聯網、物流這一塊，要提供高品質服務，如果沒有高品質，觀光客就變一次性，來一次就不想來了，這不是發展觀光的目的，高雄要提供最高品質的東西。

韓國瑜也說，他當市長後，一定會大力促成各種城市會談，不只廈門，胡志明市、馬尼拉、青島、深圳都可以，這種論壇很重要，城市跟城市的交流一定會加大力度。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/