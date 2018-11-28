立院辦公室一用20年 盧秀燕秀「鎮室」尚方寶劍

2018-11-28 15:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨台中市長當選人盧秀燕今回到立委辦公室收拾東西，表示自己6屆立委都用同一間辦公室，並向在場媒體秀出自己立委任內獲民間團體頒發的18張獎狀，以及1瓶選舉時獲贈的「尚方寶劍」酒；盧秀燕透露，因為自己連選連任，不少委員都認為她的辦公室風水好，但辦公室不能私相授受，「只好請他們去跟立法院秘書處接洽！」

對於即將與這間辦公室道別，盧秀燕說，這裡是她為台中市民發聲、打拼的辦公室，給她留下很多好的回憶，因為她連選連任6屆立委，有很多委員都認為這裡風水不錯，前來接洽，但她沒有權力私相授受，只能請這些委員去跟秘書處反映、接洽。

盧秀燕也笑稱，自己堪稱是「最省錢的委員」，因為她擔任立委20年，用的都是這間辦公室，期間只有換過窗簾跟椅子的布套，讓立法院不用再編預算調整裝潢或布置。

對於辦公室內大大小小的獎狀、獎章，盧秀燕表示，這些都是最好的紀念品，包括一件黨團甲級動員要穿的服裝，也會打包帶回家作紀念。

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