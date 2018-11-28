蔡英文赴傾聽基層 對中央執政讓宜蘭守不住致歉

2018-11-28 15:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文在地方大選敗選後，展開傾聽之旅，首站到高雄，今第2站則來到宜蘭，到縣議會與在地各後援會座談檢討，她致詞時表示，這次在中央執政的情況下，沒守住宜蘭，讓她真的覺得非常抱歉，支持者在這麼艱難的選戰中，還站出來支持的支持者，她非常感謝。

蔡英文下午3點抵達宜蘭縣議會，與基層座談檢討地方大選敗選，立委陳歐珀、宜蘭縣代理縣長陳金德等人均與會，蔡英文致詞時表示，宜蘭是與各地的競選團隊檢討的第2站，宜蘭是民主聖地，是長期支持民進黨的地方，在宜蘭民進黨曾失敗過，也重新站起來，民進黨長期在宜蘭執政，創造出很多故事。

蔡英文表示，這一次中央執政的情況下，沒有守得住宜蘭，她覺得很抱歉，對支持者在這麼艱難的選戰中，還堅定的站出來挺民進黨，她非常感謝，尤其在困難的選戰中，後援會的會長們還跳出來支持黨提名的候選人，她真的要謝謝後援會系統。

蔡英文指出，選完後就開始檢討過程，不論是在黨或行政部門，還是執政團隊，都進入檢討階段，今天中常會的過程中，也會有新的代理主席出現，未來新的主席，也會帶領這個黨，領導檢討工作，未來也會安排新的主席選舉。

蔡英文指出，行政部門行政院長賴清德已經帶領行政團隊，做行政部門的檢討，尤其在新的民意出來後，政府也在進行政策的檢討，之後一定會做人事的調整，希望藉此帶動新的執政面貌。

蔡英文指出，這是大家都很痛苦的時刻，這個時刻更要勇敢的面對，不要逃避問題，做錯的就改，失去的支持者，也希望爭取能再加入民進黨，這個過程或許會很艱辛，但民進黨不是沒有失敗過，但民進黨都站起來。

蔡英文也說，檢討會不用保留，有什麼話就說，希望有任何要改進之處，都可以大聲的說出來，最重要的是，這是一次失敗，大家不要灰心，不要失志，要有堅定的意志。

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