北市府人事異動 衛生局長：柯文哲說「大部分」會留下來

2018-11-28 16:10

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲驚險勝出連任，三位副市長除了林欽榮因借調期滿面臨抉擇，陳景峻、鄧家基都傳和蔡壁如長期不和，打算求去，市府首長人事佈局成外界關注焦點。衛生局長黃世傑今受訪表示，對此事所知甚少，都是看媒體報導，但透露柯文哲昨在市政會議說，「你們『大部分』會留下來」，不過不知道「大部分」的定義為何。

黃世傑今天下午出席整合性藥癮醫療示範中心開幕典禮記者會，會後媒體追問是否討論過市府重組的問題？黃說，他只知道他應該會留下來，並透露柯市長在昨天市政會議提及，自己與前社會局長許立民、聯醫總院長黃勝堅會幫忙找新任社會局長。至於柯文哲是否對於新任社會局長有屬意人選？黃說，柯不排斥找醫生，至於目標人選，許立民還沒跟自己聯絡。

黃世傑說，市長有提到特別是長照部分，需要建立一個系統，因此社會局與衛生局合作，非常重要，我們會幫忙做，順利的話自己應該還會再做4年，「希望4+4」，不管是醫療、社政、長照，尤其後者把它建好，因為10月底，北市65歲人口上看17.05%；他說，昨天有跟市長說在接下來的任期內，65歲人口就會超過20%，也是邁入超高齡。

至於究竟誰要撤換，黃說，都是看媒體報導啦，市長心裡有數，自己不知道。談到副市長是否確定變動，黃再說，是看媒體在講，我們也不好意思問市長。黃還提到，昨天市長在市政會議說，「你們『大部分』會留下來」，自己不知道「大部分」的定義為何。

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