打包返鄉當市長 盧秀燕暢談市政規劃

國民黨台中市長當選人立委盧秀燕開始整理打包立法院辦公室。（記者王藝菘攝）

2018-11-28 15:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕台中市長當選人盧秀燕今回到立委辦公室收拾行李，被問及未來對市政的規劃，她除重申將全力爭取舉辦東亞青運，也透露大巨蛋將會變更地點，而捷運的建設順位將優先於山手線。至於外傳歷任市長胡志強、林佳龍等人可能進入小內閣，盧秀燕則表示目前各方人才都有在接觸，但考慮到當事人隱私，目前還不便公開。

盧秀燕指出，人才應該唯才適用，她不會問對方過去在哪裡，只要清廉、有服務熱忱且具備專業，就會積極去請益，目前包括他人推薦或毛遂自薦者都有，讓她發現台灣真的是人才濟濟，因目前她才剛當選4天，各方都還在密切接觸中，將等時機成熟後再向大家報告。

盧秀燕今也提到未來幾項施政重點，除了將全力爭取東亞青運，也包括台中大巨蛋原定位置交通太過壅塞，將規劃移至台中十四期重劃區，以及台中市民對捷運的需求比對山手線還高，未來會把捷運的順位放在山手線之前，希望中央政府也能夠支持。

此外，盧秀燕也再次強調自己就任後將會提出積極條件招商引資，但希望讓繳稅在台中、提供較優渥工作機會、低污染、有前景的廠商優先，讓這些資金真正對台中市有幫助，而不是限於數字迷思。

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