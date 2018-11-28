鄧家基被問是否留任柯市府 不願表態快閃離去

2018-11-28 15:32

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲驚險勝出連任，3位副市長除了林欽榮因借調期滿面臨抉擇，陳景峻、鄧家基都傳出和蔡壁如長期不和，打算求去。鄧家基今出席市政行程，被問及是否留任，不願表態；至於是否與柯市長談過市府重組問題，鄧則說，這是市長現在很努力的工作。

媒體日前報導，知情人士表示，陳景峻過去為了台北燈節和蔡壁如鬧得不可開交，陳景峻領軍的「綠營派」和蔡壁如掛帥的「親信派」更是長期不和，還一路延燒到選戰，如今民進黨大敗，間接影響陳地位；而鄧家基原本負責與遠雄協商大巨蛋，但協調多次被柯推翻，工作先被蔡壁如取代，後來整個業務由陳景峻接手，讓鄧在市府內的重要性驟減，且府會關係長期不睦，也有人怪到鄧頭上，選前便曾傳出鄧有意求去。

另外，鄧家基目前雖未明確表態去向問題，幕僚也僅低調說「副座看起來的確是滿累的」，但據透露，鄧私下被問及去留問題時，曾語帶苦澀回以「說來話長」。

鄧家基今天下午出席整合性藥癮醫療示範中心開幕典禮記者會，會後媒體追問是否留任？鄧聞訊笑說，今天以記者會主題為主，防毒還是市政重點，會全力以赴做好。

媒體追問，會不會繼續留下來一起和柯市長努力？鄧僅笑兩聲，並未答覆問題。至於有無與市長聊過市府重組的問題，他僅說，這是市長現在很努力的一個工作，隨即加快腳步，迅速離開現場。

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