385億元解凍！黨產會：婦聯會若脫產北高行應負最終責任

台北高等行政法院27日裁定「停止執行」，讓婦聯會財產全面解凍，可以任意花用。黨產會今日表示，完全不能接受，若婦聯會在停止執行期間大量處分財產，北高行應負最終責任。圖為婦聯會創會主委蔣宋美齡。（資料照）

2018-11-28 15:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對行政院黨產會認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並凍結385億元財產，台北高等行政法院27日裁定「停止執行」，讓婦聯會財產全面解凍，可以任意花用。黨產會今日表示，完全不能接受，若婦聯會在停止執行期間大量處分財產，北高行應負最終責任。

黨產會強調，婦聯會為國民黨附隨組織事證明確，在威權時期憑藉黨國體制，長年向民間徵收「不義之捐」勞軍捐，更藉由國民黨社工會分配勞軍捐款項，至今累積385億元龐大財產，行政法院完全漠視此一證據。

據了解，該案聲請人為婦聯會，因不服黨產會認定提行政訴訟。而本次裁定停止執行的法官有審判長法官陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘三人。

黨產會表示，認定附隨組織的行政處分，經裁定停止執行後，婦聯會將可任意處分名下龐大資產，對於政黨公平競爭及我國轉型正義工程，均造成莫大傷害，更增加未來清理與收回不當黨產的複雜度，顯然嚴重損害公益。

黨產會批評，北高行新聞稿所述理由，完全無視轉型正義工程一向是必須與時間賽跑的歷史工程，竟然說停止執行「僅是轉型正義的實踐往後延」，對於停止轉型正義實踐所造成的公益嚴重損害，毫無認知，令人詫異，北高行似乎是告訴國人台灣無須進行轉型正義。

黨產會舉例，之前認定中投公司、欣裕台公司為國民黨附隨組織案例中，兩公司也聲請停止執行，惟最高行政法院認為「並無停止執行之必要，予以駁回」。

黨產會強調，這次北高行就認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分，做出裁定停止執行，顯然違背最高行政法院的裁判先例。

黨產會指出，北高行僅在理由中「道德勸說」婦聯會應顧及可能的法制風險，「理性」處理相關財產，對於婦聯會可能藉此機脫產，毫無任何有效防範機制。

「婦聯會早有違法動用財產先例！」黨產會提及，婦聯會被認定國民黨附隨組織後，即有違法動用財產240萬元的前例，並經裁處罰鍰。若婦聯會果真於停止執行期間大量處分資產，而損及公益，北高行應負最終的責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/