大輸20萬票 林佳龍致歉：讓大家失望了...

林佳龍今（28）日於臉書發文表示，市民的選擇必定是各種因素積累的結果，因此這幾天都在檢討過去4年來施政不盡理想的地方。（資料照）

2018-11-28 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉藍營一舉拿下15縣市，全台多數縣市綠地變藍天，台中市則由國民黨盧秀燕當選。連任失敗的台中市長林佳龍今（28）日於臉書發文表示，市民的選擇必定是各種因素積累的結果，因此這幾天都在檢討過去4年來施政不盡理想的地方，「抱歉，讓大家失望了」。

林佳龍表示，投票幾年一次，但政治無時無刻都落實在生活的每一處，市民的選擇必定是各種因素積累的結果。而這幾天沈澱、檢討、思考、爬梳理清過去4年來施政不盡理想、未能充分體察民意、溝通不夠好的地方。打起精神，還是要跟大家說聲：「抱歉，讓大家失望了。」

林佳龍說，因為需要多一點時間來整理資訊與調整腳步，也為了在任期結束前，確保市政穩定運作，將會全力協助交接，要跟大家說聲不好意思，沒有安排行程和大家見面道謝及謝票。

「不過，61萬市民對台中進步的肯定，佳龍銘記在心；大家的支持、問候與鼓勵，我都看到了，感動外，也很感激，這都是佳龍繼續走下去的動力」、「謝謝你們，期待台灣越來越好。」

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