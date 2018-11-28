羅東鎮長「3位女人的戰爭」結束 落選者動向備受關注

2018-11-28 14:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕羅東鎮長選舉3名候選人都是縣議員轉戰，最後由國民黨吳秋齡勝出，轉戰鎮長失利的民進黨縣議員黃素琴、無黨籍薛呈懿未來動向備受關注；黃素琴坦言，選戰激烈，選後要找時間休息再想下一步；至於薛呈懿則說，近期先沉澱，但下屆立委選舉，她們一定不會缺席。

羅東鎮長選舉有3名女性參選，如同「3名女人的戰爭」，最後吳秋齡拿下14896票順利當選；黃素琴則獲10346票位居第二，從冬山鄉縣議員轉戰的薛呈懿，則有9821票。

因3人都是縣議員轉戰，競選鎮長失利的黃素琴、薛呈懿二人，未來動向備受選民關注，薛呈懿說，雖然她未順利當選，但選舉結果仍帶給她很大信心，能夠獲得近一萬票，代表仍有群眾認同年輕人的新政治，不再侷限於藍綠的框架內。

五合一大選結束後，緊接著立委、總統選舉將在四百餘天後登場，是否再戰立委，薛呈懿則說，鎮長選舉後她只想先休息，等明年過完年後在思考下一步，但立委選舉，她們一定不會缺席。

至於黃素琴，5月接獲民進黨徵召後投入鎮長選戰，她坦言，雖然起步慢，但能在選戰最艱困時候得到支持者襄助，讓她體會到真情的溫婉，不過，選舉結束後，現只想好好休息，沉澱一陣子後再去思考下一步。

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