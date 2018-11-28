蔡英文中常會談話 與黨工暖心辭行

。已辭去黨主席的總統蔡英文今以前主席身分，會前發表談話，並向黨工溫馨道別。（記者廖振輝攝）

2018-11-28 14:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗後今召開中常會，並將推舉出代理黨主席。已辭去黨主席的總統蔡英文今以前主席身分，會前發表談話，並向黨工溫馨道別。新任黨主席產生前，民進黨中常會今將由中常委推舉一人為代理黨主席；今會中也將討論2018年第16屆黨主席補選相關事宜。

蔡英文稍早在臉書發表「給黨員的一封信」，今也在民進黨中常會上重述相關內容。蔡英文表示，做為執政團隊的領導者，她要負起責任，也一定會深切反省；她會做一個很不一樣的總統，執政團隊也會虛心檢討，勇於改變。

蔡英文表示，改革沒有錯，但我們在這次選舉當中，用很大的力氣告訴人民改革的重要性，以及我們改革的決心。她或許可以告訴人民，我們走在正確的道路上，但是過去改革的過程中，累積下來人民對執政者的不滿，確實在這一次衝擊了他們選舉的表現。

蔡英文並自省缺失，民進黨政府推動改革的同時，沒有給予受影響的人足夠的撫慰。民進黨政府急於應變，沒有妥善照顧那些經濟變動中及轉型中，無助的弱勢者。執政團隊推動及執行政策時，有時候未能考慮周詳，讓民眾的生活受到影響，經濟無感，用人失當等等的因素日積月累，都是國人同胞對他們感到不滿的原因。

蔡英文說，當她為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為我的沉默而停止分裂。她雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂。支持者不知道要如何辯護，反對者則聲音越來越大。我們被夾在中間，想要求取兩邊的平衡，卻被兩邊攻擊。

蔡英文說，相信在新的主席領導下，民進黨會展開一場轟轟烈烈的檢討。我們不會閉門造車，而是要打開大門，接受社會的批判，進行改造。民進黨過去也失敗過，但每一次都透過反省再站起來。辭掉黨主席，但是，她會做一個很不一樣的總統。她期許所有執政團隊，虛心檢討，勇於改變。台灣人民會疼惜民進黨，會再給民進黨機會。謝謝大家。

不過在蔡英文要離去時，有媒體喊話：「總統可以提問嗎？」「不是說要改變嗎？」，蔡英文未回應，接著有媒體提問：「總統要選2020嗎？」蔡英文表示：「這不是今天要討論的黨務問題」。

此外，因傳出高層屬意立法院長蘇嘉全辭院長職務，參選新任黨主席，蔡英文離開時，有媒體詢問：「是蘇嘉全嗎？是的話就太扯了」，蔡英文則回，「你在說什麼？」已請辭的民進黨秘書長洪耀福隨即在一旁回應媒體，民進黨會有黨的機制。

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