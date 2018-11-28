選後革新第1步 吳敦義邀15縣市長參與黨決策機制

2018-11-28 14:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開九合一選後的第一次中常會，由於百里侯選舉狂勝十五席，場內充滿愉悅的氣氛，該黨主席吳敦義致詞時除了再次感謝全民對國民黨的肯定與支持，並宣布選後國民黨革新的第一步就是要敦請十五位新當選的黨籍直轄市、縣市長積極參與國民黨決策機制，隨後中常委姚江臨起身建議修改黨章把黨籍直轄市、縣長列為當然中常委。

吳敦義表示，國民黨現在有十五位直轄市、縣市長，對於這些最新民意的展現，國民黨希望這些地方首長能積極參與國民黨決策機制，讓黨意融入更多好的民意，也只有黨意與民意同呼吸、共努力，這個國家與黨才能與時俱進，因此他請在場中常委們共同依照黨章程序，讓這些新民意積極參與黨的決策機制。

此外，對於落選的國民黨台北市長候選人丁守中今天上午正式向法院聲請驗票，吳敦義也表達黨中央支持的立場。

他說，二十四日開票當天台北市在計票過程中是否產生一些難以預估、評斷的狀況，造成丁守中以不到千分之三的些微差距落選，他為此感到惋惜，並且與丁守中一樣都高度懷疑開票計票中間有無違失，黨中央對於丁守中的行動表達全力支持，並呼籲司法單位要本於大公無私的立場，讓大家相信選務完全公正無私。

吳敦義還說，這次選舉與公投結果，呈現幾乎高度集中的現象，在公投部分民眾多是支持反空污、反對燃煤的立場，並贊成維護倫理、傳統幸福家庭的公投案，對於當前政府在國小國中階段進行某些讓大家憂慮的課綱，人民在公投中已表達的非常明顯，希望政府要遵行這個直接民意的趨勢。

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