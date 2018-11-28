婦聯會資產遭黨產會凍結聲請停止執行 法院裁准

2018-11-28 13:28

〔記者溫于德／台北報導〕婦聯會不滿遭黨產會認定是國民黨附隨組織，並凍結其名下資產，提起行政訴訟並聲請停止執行原處分。案經台北高等行政法院審理，就本訴部分已裁定停止訴訟程序進行；另，今天上午也裁定，在本訴確定前，黨產會應停止凍結婦聯會資產，本案得抗告。

裁定指出，合議庭認為，假使原處分有未盡周延之處，容忍其效力發生而不停止執行，將對婦聯會主張的結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全等，造成難以估算的損失，且婦聯會將無法就預計的公益或福利事務作進行，龐大資產也無法作出有效率的應用。

合議庭在權衡兩造得失後，認定停止原處分屬適切且有必要，裁准聲請，停止黨產會凍結婦聯會資產。

此外，婦聯會也聲請一件保全處分，請求裁定黨產會不可以就「不當取得財產及是否命移轉為國有等事」召開聽證會；同樣經合議庭審理，認為黨產會是依法進行調查程序，在已停止凍結婦聯會資產情況下，沒必要再行保全程序，黨產會仍可依法進行相關調查程序。

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