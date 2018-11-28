只差36票！南投議員深夜翻盤落選 提當選無效之訴

2018-11-28 13:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕九合一選舉結束，但激烈選區的訴訟才要開始！南投縣第1選區（南投、名間）縣議員選舉，選情16搶10，其中無黨籍現任議員游宏達，在開票當晚獲悉當選，甚至連縣府都派員恭賀，惟到了半夜，才被告知票數有異，以36票的些微差距，輸給國民黨現任議員莊文斌，為此，游提出當選無效告訴，要釐清票數爭議。

游宏達表示，開票當晚各地報票，就獲悉當選，晚間9點，甚至連縣府都派人貼榜恭賀，怎料到了半夜，卻被告知票數有異，最終以4892票，輸給以最低票數4928票當選的莊文斌。

游宏達說，此次選舉下午4點開票，先開縣長票，接著就開縣議員，但選委會直到晚間9點、11點多，才又開南投、名間各5個票匭，開票程序疑點重重，選舉翻盤結果令他不服，因此提出當選無效之訴。

對此，莊文斌回應，對於游的提告表示尊重，畢竟這是候選人的權益，不過就當天開票情形，自己的陣營約在晚間8點就知道以第10席當選，但為慎重起見，直到半夜中選會公告票數，才確定當選，但此前外界卻早已流傳游當選的消息，恐是未查證確切票數，才搞出這麼大的烏龍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/