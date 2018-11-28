蔡英文：責任由我一肩扛起 同志之間不必互相為難

面對敗選後的檢討，辭去民進黨主席的總統蔡英文今天表示，民進黨人可以大鳴大放，但不該互相指責，「責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難。」（擷自蔡英文臉書）

2018-11-28 13:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對敗選後的檢討，辭去民進黨主席的總統蔡英文今天表示，民進黨人可以大鳴大放，但不該互相指責，「責任由我一肩扛起，同志之間不必互相為難。」

蔡英文辭去黨主席一職，民進黨今天下午舉行選後首次中常會，中常委將互推出代理黨主席，再由代理黨主席辦理新主席選務。蔡英文在中常會前，先在臉書發布「給黨員的一封信」。

蔡英文表示，敗選辭黨主席，是民進黨負責任的傳統，但這只是整個敗選檢討的起點。最該改變的人是她，也希望能拋磚引玉，讓敗選的檢討反省更加全面。

蔡英文強調，改革沒有錯，但在推動改革的同時，我們沒有給予受影響的人足夠的撫慰。在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。追求經濟、能源、空污轉型的時候，對於跟不上轉型速度的弱勢者，沒有提供足夠的關懷和協助。我們急於應變，沒有妥善照顧那些經濟變動中及轉型中，無助的弱勢者。

蔡英文：未站在第一線領導 導致社會更分裂

總統說，當為了降低社會衝突，刻意在價值分歧的議題上，選擇沉默或模糊時，人民不會因為她的沉默而停止分裂。雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂。支持者不知道要如何辯護，反對者則聲音越來越大。我們被夾在中間，想要求取兩邊的平衡，卻被兩邊攻擊。

蔡認為，網路時代的政治已經跟2016年她當選總統時有很大的不同。我們察覺到社會劇烈的變化，但是跟社會溝通的方式顯然跟不上變化的速度。現在，台灣人民用選票給我們上了一課。整個執政團隊都要展開檢討，政治要明快，要有節奏感，要讓人民有感。政治其實就是給答案。

對於卸下黨主席的職務，蔡英文表示，民進黨的新主席，將是選舉產生，不是高層指定。接下來，整個選舉的過程，就是黨員意志的凝聚過程。

蔡英文指出，在黨要繼續往前走的此時此刻，她也要自己反省一下，總統兼黨主席的問題在那裡。在總統不再兼黨主席之後，黨應該如何重新定義自己的角色，也是一個重要的問題。過去由總統兼任黨主席，雖然有助於執政團隊的整合，但也會讓黨失去了原先草根、基層的性格，無法發揮與社會基層接軌的功能。因此，辭去黨主席之後，她期待黨能有更獨立的意志，能更貼近人民的思維與感受，而不受限於執政的思維，更能做行政團隊的諍友，替基層人民發聲，更能與社會團體互動溝通。

總統最後說，這個時刻，民進黨人可以大鳴大放，但是不該互相指責。責任由她一肩扛起，同志之間不必互相為難。民進黨過去也失敗過，但是，每一次都透過反省再站起來。辭掉黨主席後，她會做一個很不一樣的總統。期許所有執政團隊，虛心檢討，勇於改變。台灣人民會疼惜民進黨，會再給民進黨機會。

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