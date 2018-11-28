中客團讓藍營執政縣市受益？陸委會籲不應預設政治前提

2018-11-28 13:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨勝選，傳出北京與其他中國旅遊業者計畫在高雄、台中增加新遊程，讓國民黨執政縣市受益。陸委會呼籲中國大陸方面應以開放的態度面對陸客來台，不應預設政治前提，避免以政治因素干擾兩岸旅遊市場運作。

陸委會表示，兩岸觀光有助促進雙方人民交流及相互瞭解，對兩岸關係穩定發展具正面意義。而我政府歡迎陸客來台旅遊立場從未改變，並持續放寬及檢討相關措施，目前團客每日配額5千人，自由行每日配額為6千人，惟自105年520後，陸方即因政治因素，限制陸方旅客來台，致每日來台旅客離配額上限仍有空間，責任在陸方而非我方。

陸委會說，為促進陸客來台觀光，政府自105年12月15日起將自由行每日配額由5千人提高為6千人，近期內政部移民署會同觀光局、陸委會等相關單位已研議進一步放寬陸客財力證明、旅行社承作資格及保證金等規定，目前進行法制作業中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/