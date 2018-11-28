澎湖五鄉一市鄉市長選舉 老將新枝各半

2018-11-28 13:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖5鄉1市鄉市長選舉結果出爐，老將新枝各半，現任馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、西嶼鄉長許月里都順利連任，但白沙鄉、望安鄉及七美鄉長都是新面孔，現任白沙鄉長莊美李、望安鄉長許賢德意外落馬，跌破外界眼鏡。

今年澎湖5鄉1市鄉市長選舉，除了西嶼鄉長許月里、七美鄉長呂啟俊同額競選外，其餘不是捉對廝殺，就是3強爭霸；以澎湖首善之區馬公市長為例，葉竹林面對脫黨參選的前市長蘇崑雄、民進黨黃健忠雙強夾擊，仍然順利以12633高票連任，打破馬公市長13年來3人參選、無黨勝出的魔咒，累積4年後更上層樓的政治資本。

另外，現任白沙鄉長莊美李，意外敗給鄉代會主席宋萬富，情景恍若4年前，莊美李也是以鄉代會主席之姿，挑戰時任鄉長的陳定國，成功入主鄉公所，只是今年角色互換；而湖西鄉長吳政杰連任之路，雖遭到民進黨傾澎湖全黨之力圍攻，但仍高票擊敗對手民進黨提名的洪添英，與馬公市長葉竹林成為澎湖藍營最閃亮的2顆中生代新星。

至於望安鄉長選舉，當選人彭亞湖成為今年五合一選舉最大的黑馬，擊敗家族實力雄厚的現任鄉長許賢德，但彭亞湖何許人也？不僅媒體圈不認識，連澎湖政壇也鮮少有人認識，只知道彭亞湖的姊姊彭娟娟，曾經當過望安鄉代理鄉長；而落敗的鄉長許賢德，父親許龍富曾任多屆望安鄉長，子承父業，雖然連任失利，但弟媳陳佩真高票連任議員，延續許家政治香火。

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