被問去留？經濟部長：「做我該做的事，由長官決定」

2018-11-28 13:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕公投第16案「以核養綠」通過，行政院昨也依照全民公投的結果，不再為非核家園設定2025年的期限。民進黨立委余宛如今天在立法院質詢經濟部長沈榮津會不會留任。沈榮津回應，「我還是做我該做的事」、「由長官決定」。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席審查中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案（108年度至109年度），包括沈榮津等多名部會首長列席備詢。

余宛如詢問沈榮津，經濟要怎麼拚？沈榮津指出，拚經濟幾個方向，工商企業界最在意的穩定供電首先必須確立，其次產業升級轉型，再來是促進投資。至於去留問題，沈榮津說，「做我該做的事，由長官決定。」

「以核養綠」公投通過對能源政策影響，成為立委今天質詢焦點。國民黨立委曾銘宗質詢是否不排除重啟核四。沈榮津答覆，能源政策盤點完後，再來與國會溝通。

沈榮津表示，穩定供電是大前提，讓工商企業在台安心投資，並且不影響人民的生活用電。另外，公投結果牽涉到火力機組年減1％，也要逐步盤點，其餘就是要做節電、綠電、核電這三個層面的檢討，將於一至兩個月內提出配套因應方案。

至於經濟部是否持續強力推動離岸風電？沈榮津說，再生能源是國際趨勢，尤其台灣為外銷導向國家，國際上的系統採購商，一定會要求企業生產製程要有綠電，因此還是要有一定比例的綠電。推動過程會跟地方政府溝通，他昨天已經致電彰化縣長當選人、國民黨立委王惠美。

原能會主委謝曉星在答覆時代力量立委徐永明時也表示，核一廠如期在12月6日除役，依據法律規定，延役應該在前5年提出申請，因此核二申請來不及，但核三有可能。不過，謝曉星強調「規定就是規定，非核家園沒有轉彎，希望核二、核三如期除役。」

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