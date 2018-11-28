感恩茶會謝票 侯友宜：不能因為喜悅忘了責任

侯友宜向台下的支持者感謝，強調市民就是自己的團隊。（記者邱書昱攝）

2018-11-28 12:42

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長當選人侯友宜繼續展開感恩茶會之旅，今天到土城區向市民謝票，他強調，新北市要做好要靠團隊，而團隊就是市民的團隊，「不要因為喜悅忘了你的責任，不要讓喜悅迷失你自己。」

侯友宜進到會場後不少民眾搶著握手、合照，他在台上致詞中感謝市民的認同，過去7年在新北市擔任副市長時與里長的感情很好，沒有這次幫忙，自己絕對不會當選，尤其是土城、樹林、三峽、鶯歌區，能夠打贏選戰，都是靠樹林區競選總部主委邱戊己的大力相助。

侯友宜回想起過去選舉時到夜市掃街，邱戊己堅持陪同，掃完將近2小時也還是站在那，「不當選對不起阿伯」，因此也告訴自己，選後有責任與壓力，也會思考更多問題。

侯友宜說，新北市要做好不只有靠自己，還要靠團隊，「團隊是市民的團隊」，不管是有沒有投票給他的人，每個份子都可以表示意見，可以有聲音，只要大家凝聚共識，打造好的新北市，市民聲音永遠聽進去。

同時，侯友宜也向連任的議員洪佳君、林金結、黃永昌道賀，並且向新科議員江怡臻勉勵，一起為地方做事。

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