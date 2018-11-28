周刊爆與陳其邁密電 韓國瑜否認卻坦承有共同的友人...

韓國瑜表示，雙方在選前沒通電話、見過面，不過，他坦承確實「我們有共同的友人」。（資料照）

2018-11-28 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉日前落幕，這次戰況空前激烈，國民黨候選人韓國瑜、民進黨候選人陳其邁雖言語交鋒，卻未互相攻擊對方家人，有周刊報導，兩人選前曾透過友人密電3次，達成不抹黑造謠的協議。對此，韓國瑜表示，雙方在選前沒通電話、見過面，不過，他坦承確實「我們有共同的友人」。

綜合媒體報導，被問到是否有跟陳其邁3次密約，韓國瑜表示，「我們沒有通電話，在選前沒有為這件事情見過面」，不過，拜票時當然有見過，但是「絕絕對對沒有說，我跟他之間電話溝通什麼，沒有，但是我們有共同的友人，跟兩個人的感情都非常好，也知道我跟陳其邁委員在立法院就是好同事。」

韓國瑜指出，陳其邁的風度非常好，希望進行一場君子之爭，並稱自己本來就很想這樣，這場選舉很棒的一點，是高雄兩位主要候選人，都能展現君子風度，感覺非常棒。

韓國瑜提到，其實不光是他跟陳其邁，而是台灣每一個重要選舉，大家都應該君子之爭，這次陳其邁從頭到尾的風度都非常好，「他在政策上對我提出很大的批判等，我都欣然接受，而且我對他提出的質疑，也都是一樣」，雙方都沒有互相攻擊。

他認為台灣未來的選舉，若能維持這樣的模式，代表台灣民主政治「真的攀到另外一個台階、境界」。

韓國瑜坦承，「有好朋友在中間互相勸告、溝通也好，的確是有熱心的好朋友，而且跟雙方的感情都非常好」，何況他跟陳其邁是老朋友，當然也就維持君子之爭。

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