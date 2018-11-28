台南新小內閣佈局傳換血3分之1 人事報名塞爆

2018-11-28 12:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這次大選，6都中僅台南市守住南台灣「綠系執政」，其他原本民進黨執政縣市在政黨輪替後，釋出不少「待用」的政務官人才，加上部份台南落選議員有意轉換跑道，台南小內閣人事佈局，成了南台灣最夯的「蹲點躍起」大本營。

據了解，新科市長黃偉哲已接獲不少各界推薦人才電話，「人事報名塞爆」，南市局處長首長將換上新面孔引人關注；而目前外傳副市長人選，雖然擔任黃偉哲競選總部發言人的郭國文有意轉戰立委補選，但他也是口袋名單之一，另外也有學界與公民社運人士是被徵詢對象。

早在去年9月，前台南市長賴清德接任行政院長後，市長遺缺由原秘書長李孟諺代理，小內閣人事佈局就已跟著牽動預留空間，包括接副市長的原財政稅務局局長張紹源與農業局局長許漢卿，符合退休資格被認為是看守性質。

另外，包括民政局、地政局、財稅局、農業局、都發局、文化局等局長，目前是由具公務員身分的副局長兼代，或是出自公務員的局處首長，尊重新任市長擇用新人或本身無意再續任，也早就在參議占缺好回歸公務體系，南市18個1級機關首長起碼有3分之1可以喬位，讓新科市長大展身手，只是爭取者眾，「黃市長」得仔細考量。

面對新人事布局，黃偉哲對外回應都表示，將會先聽取市府各局處簡報後，再做整體考量選擇，續任的會先公布決定，新任人選的最慢在12月15日以前公布，避免造成首長或公務員不確定感，做好市政團隊無縫接軌。

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