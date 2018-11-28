獨家》宜蘭縣議員當選人林騰煌涉賄被押提抗告

2018-11-28 12:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣議員當選人林騰煌，被查出涉及現金買票，選前遭宜蘭地方法院裁定羈押，26日林騰煌委請律師，針對法院裁定羈押部分，向高等法院提出抗告，認為他並未犯罪嫌疑重大，檢方的相關證人、證據也已經扣案，無串證之虞，沒有羈押必要，能否交保待高院裁定結果；檢方指出，只要有羈押的必要性存在，檢方會向高院表明立場，未來也不排除在15日內針對此案提出當選無效之訴。

70歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、2屆蘇澳鎮長，基層實力雄厚，這次地方大選捲土重來，是國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的議員候選人，不過，本月初，林騰煌被查出透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准。

檢警向上追查，發現林騰煌也以每票1000元代價，自行到林姓鎮民住處買票，調查人員21日搜索林的住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，將林拘提到案，林矢口否認犯案，但檢方認為他涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准，成為宜蘭縣這次選舉首位被羈押的縣議員候選人。

據傳，26日林騰煌針對遭法案裁定羈押的部分，委請律師向高等法院提出抗告，認為他並未犯罪嫌疑重大，根本沒有買票的必要，檢方的相關證人、證據也已經扣案，無串證之虞，不必再被羈押。

檢方指出，如有羈押的原因與必要性，檢察官到高等法院開庭後，會向院方明確表明立場，檢方也不排除依據選罷法，在15日內針對此案提出當選無效之訴。

這次地方大選選出來的新任議員，於12月25日就會到宜蘭縣議會就職，並選出新任議長與副議長，林騰煌能否趕在當天前交保，牽動議長選情，備受各界矚目。

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