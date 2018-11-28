法院購入300個紙箱有用了！丁守中重新聲請計票

國民黨台北市長落選人丁守中質疑中選會、台北市選會辦理選務疑點重重，上午舉行記者會預告將重新聲請計票。（記者劉信德攝）

2018-11-28 11:55

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中質疑中選會、台北市選會辦理選務疑點重重，今天上午舉行記者會預告將重新聲請計票後，隨即親自前往台北地院繳交428萬餘元保證金，終於讓法院先前為他買入的300個紙箱有所用處。稍早，丁繳完保證金後強調，「接受乾淨的失敗，但不容許骯髒的贏！」

丁守中說，選舉驗票、訴訟經費均是黨中央挹注，而他絕對接受乾淨的失敗，但不容許骯髒的贏，且會打司法訴訟或聲請司法的驗票，絕非為個人選敗而做，而是為整個台灣民主選舉的價值、台灣民主的公平正義。

丁守中接著說，從各界所提供的訊息來看，台北市有一千多個投開票所，光是單一投票所的一個里長，就幫忙救回19張的廢票，他要民眾試想，若有這麼大的差距的話，是很嚴重的問題，且有很多民眾告知，投票時是一邊投票一邊看開票，這也是全世界民主國家所沒有的。

離去前，丁守中說，端視待驗票結果，再決定提起「當選無效」或「選舉無效」訴訟。

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