被問是否有信心接民進黨主席 鄭麗君這樣回

2018-11-28 11:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕九合一選舉落幕，反同派發起的公投案皆順利通過，國民黨立委許毓仁今天質詢文化部長鄭麗君時表示，反同婚公投等公投通過，如同對民進黨價值、以及行政院長賴清德內閣的倒閣投票。對此，文化部長鄭麗君回應，政府和執政團隊有責任帶領社會對話，改革的重要性在於帶領社會往前走，「政治工作者應該勇於去論述」。至於是否有信心接下民進黨主席職務，鄭麗君說，「不是我可以在這邊回答的。」

反同陣營提出的愛家3公投，在開票後大獲全勝，挺同婚立場鮮明的許毓仁今天於立法院財政委員會質詢同樣挺同立場鮮明的鄭麗君。

許毓仁指出，同婚公投在本次公投中失利，執政黨是否在同婚議題需要加強溝通？可以進行哪些溝通？鄭麗君回應，她對婚姻平權有自己的想法，但備詢台上，以她目前身分、職務，沒辦法完全表達內心真實想法。

至於民進黨以後是否繼續支持同婚？鄭麗君回應，不管在什麼位置，她個人的理念都是一致的，面對選舉結果，身為執政團隊一員，都應該要檢討反省。

許毓仁也提到，外界稱這次公投結果被視為對賴內閣、蔡政府的倒閣投票，鄭麗君認為，民主社會價值是分歧的，這也是民主國家常態，彼此必須深度對話、彼此說服溝通，尤其人權價值是社會重要價值，台灣社會過去無法冷靜深度對話，政府和執政團隊有責任帶領社會對話，帶領社會往前走，「歷史不是一個人走一百步，而是一百個人走一步。應該勇於論述，為自己價值信念辯護」。

許毓仁問到，若今天由你領導民進黨，會不會有信心做這件事情？有沒有信心接下這個職位？鄭麗君回應，這不是她可以在這邊回答的，「我代表文化部，沒辦法回答這個問題。」

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