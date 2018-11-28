談北農新人選 柯P：要夠專業、且要去議會備詢

2018-11-28 11:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年九合一大選民進黨慘敗，各方究責聲四起，選前爭議頗多的北農總經理吳音寧也在被檢討之列。對於外界認為吳音寧下台是因為民進黨敗選後要清理戰場，台北市長柯文哲今早受訪被問及看法時僅說「這要問（農委會主委）林聰賢。」

至於是否覺得吳音寧下台，是開啟白綠合作的契機，柯則說，2014年他要選北市長時，北農的董事長和總經理是誰他都不知道，當時總經理韓國瑜當了2年多，他也沒動過韓，他的態度是少一點政治、多一點專業，他都看績效，如果績效好，員工沒有抱怨，政策上也有配合，還是專業，就不會有問題。

媒體追問柯，覺得吳音寧做得如何，柯僅說雖然專業，但終究要上議會備詢，不要不來，讓他當砲灰。

談到議員修法要強制吳音寧來備詢，柯表示當時產業局有送修法，但議會來不及在上個會期修法，如果是台北市政府投資，雖然沒有達到50%，要到議會質詢，柯並說到議會質詢也不是壞事，民主國家要能夠應付議會，他也不喜歡去議會，但還是要去，北農總經理除了專業，不管喜不喜歡還是要上議會質詢台。

媒體問柯，是否會跟林聰賢談新總經理人選，柯表示，人選是農委會要決定，北市府是表達意見，人選專業要夠好，且要去議會備詢。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/