又見國道員警殉職 內政部：盡速協調危險加給通過

2018-11-28 11:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對國道警楊梅分隊21歲警員王黃冠鈞日前不幸殉職，內政部長徐國勇上午赴立法院內政委員會備詢時直嘆：「看了都要掉眼淚！」他強調，今年4月就已把國道警察危險加給送進行政院，但人事總處仍在考慮整體衡平性，這2天他將會再向人事總處表達強烈訴求，讓這筆加給能盡快通過。

徐國勇今表示，對於又有國道員警殉職感到非常難過，「才21歲，就像自己的孩子一樣，看了實在都要掉眼淚！」但國道員警危險加給目前仍在跟人事總處協調，人事總處的考量主要是卡在整體衡平性，擔心其他單位也可能會要求比照辦理，且對於比照刑警6成的金額也有意見。

警政署長陳家欽則表示，國道員警執勤的死亡比例是0.526，是六都員警的2到3倍，每件個案都是血淋淋的例子，因此一定會全力跟人事總處協商。

此外，徐國勇也提到，未來警政署將會採購肩上有LED光源的背心，取代現有的反光背心，且值勤時會協請高公局等單位的防撞工作車支援，全力降低員警執勤的危險性。

另外，國民黨立委鄭天財質詢時提到，目前我國警消所得替代率僅6成多，軍人卻有9成多，原因在於軍人有自己的退撫條例，危險性不亞於軍人的警消卻跟其他公務員一起適用公務人員退休資遣撫卹法，顯示對警消的不公平。

陳家欽當場允諾，警政署將會盡快與銓敘部討論，提出相關草案。

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