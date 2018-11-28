核三廠延役與否 政院鬆口嚴肅認真評估

2018-11-28 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕以核養綠公投案過關，蔡政府2025非核家園的目標面臨重新檢討與修正。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨宣示政府的責任就是確保供電無虞，政府也順應當前民意，尊重公投結果，將廢止「電業法」95條第1項，依照全民公投的結果不再為非核家園設定2025年期限。Kolas今天上午受訪表示，有關核一、核二與核三廠是否延役，經濟部能源局與台電等相關部會或單位會審慎、重新、嚴肅地認真評估。

被詢及目前核電廠只有核三廠可以延役，近期是否提出核三廠延役的申請？Kolas說，目前是只有核三廠可以延役，經濟部等相關單位必須全盤考量各方意見後，提出可行的做法。

Kolas表示，根據公投結果，必須廢止「電業法」95條第1項，如果廢止「電業法」95條第1項後，自然沒2025年的年限，政府推動非核家園的目標不會停止，會持續努力開發替代能源。

據了解，行政院長賴清德將在明天中午與民進黨立委舉行便當會，討論以核養綠等7個公投案過關後，政院對公投案後續修法作為，由於以核養綠公投過關，電業法第95條第1項有關核能發電設備應於民國114年以前全部停止運轉的條文將面臨失效，公投案形同否決蔡政府2025年非核家園的政策，行政院面臨能源政策的檢討與修正。

儘管核三廠延役有譜，不過，明天便當會只會觸及行政院處理公投案過關的原則，至於具體的做法，將由相關主管機關提出明確對策，包括因應以核養綠公投案過關後，經濟部與台電將評估新的能源政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/