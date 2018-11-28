被問吳音寧專業嗎？ 柯P扁嘴不答

2018-11-28 11:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對農委會主委林聰賢今早稱吳音寧的階段性任務已經完成，並指將尊重台北市政府對北農的人事佈局，暗示吳音寧去職已成定局。台北市長柯文哲今早被問及看法時先是說「我們哪有什麼人事佈局」，接著卻又意有所指表示「他只要求專業，不要再政治任命，『專業人士』就OK了！」但他對於媒體提問「吳音寧專業嗎？」則扁嘴不答。

柯文哲上午出席北市聯合醫院活動後接受媒體聯訪，他強調自己也是剛剛聽幕僚說，才知道林聰賢在立法院有講話，不過他這人就是信守承諾，當時講好董事長事台北市政府決定、總經理是農委會決定，他身為一個SOP狂，就是依照約束，了不起農委會提出人選，北市府同意。

至於林聰賢稱會尊重北市府對對北農的人事安排，柯秒回「我們北農哪有什麼人事佈局！」對他個人說，從來沒有把這些當作選舉的樁腳組織，只有要求「專業」就可以了，畢竟是要服務人民和中南部的農民，再來就是不要再「政治任命」，什麼是階段性任務應該去問林聰明，他沒有辦法代替對方回答。

柯說，他的態度是就是看表現，如果他績效好，員工沒有抱怨，政策上也有配合，這樣就好了啊，「我覺得還是專業啦，就是專業就不會有問題。」媒體追問那他認為吳音寧專業嗎？柯文哲僅看了發問媒體一眼，扁了扁嘴沒有回答。（更新：11：43分）

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