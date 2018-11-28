丁稱驗票不為個人輸贏 律師卻說：結果逆轉就不打訴訟

丁守中表示，提司法驗票不是為了個人輸贏，而是為了台灣的民主。（記者劉信德攝）

2018-11-28 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選爭議持續延燒，戰況最激烈台北市戰區，市長開票直到隔日凌晨約2點才告一段落，由現任市長柯文哲小勝國民黨候選人丁守中，丁當下便宣布因中選會問題不斷，導致選舉公平性有疑慮，因此將提選舉無效之訴。但丁陣營在今日的記者會中表示，若驗票結果逆轉勝，就不會打後面的訴訟。

此次九合一大選合併10項公投案進行，導致投票時程大延誤，發生電視台、中選會已開始計票，卻還有大批民眾在排隊等投票的亂象。丁守中最終以3254票些微差距落敗，當下痛批柯文哲和民進黨「白綠合謀」，宣布將申請驗票並提出選舉無效之訴，雖然後續一度不提驗票，但又在今日的記者會中表明將進行司法驗票，並視結果提出選舉無效訴訟。

丁守中在記者會中表示，提出司法驗票不是為了個人輸贏，而是為了台灣的民主，丁守中接受乾淨的敗選，但無法容忍台灣民主選舉有骯髒的勝選，為了捍衛民主選舉制度的公平正義。但丁陣營律師在回答記者提問時指出，如果驗票結果逆轉，那就不會打接下來的訴訟。

這樣的說法引發網友質疑，留言表示，「就是輸不起，誰管你民主制度啊？」、「驗票贏了選務就沒瑕疵了」、「真的為了民主那就打無效啊」、「提選舉無效應該跟雙贏無關才對吧」。

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