公投亂象多 橘營提4方向籲再修法

2018-11-28 11:16

〔記者林良昇／台北報導〕今年九合一大選併公投落幕，各界檢討投票日亂象，親民黨團今召開記者會呼籲朝野再修公投法，將成案門檻維持不變，連署門檻及通過門檻適度調整，而公投結果行政院若不執行應總辭下台，並延長公投的宣傳期，評估引進電子連署、電子投票、提前投票。

立院親民黨團今召開記者會，親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨在今年年初修公投法時就呼籲修公投法必須小心，不要修過頭，否則公投會變暴投，但當時沒人敢講真心話，藍綠都在算計，不計算全民利益，事實證明，真的產生公投亂象。

李鴻鈞指出，當初把門檻降低，讓公投更容易進入直接民意，公投議題會五花八門，都很容易成案，可能被當成選舉政治工具，在未來更高層的立委、總統選舉，影響會更加嚴重。

李鴻鈞舉例，以「反核食」公投來說，沒有民眾要吃有核污染的食品，如果只能選同不同意，當然大家會同意，但政府必須負責任告訴民眾把關機制，站在專業的立場。

親民黨立委陳怡潔表示，公投亂象罪魁禍首就是中選會前主委陳英鈐，而中選會是合議制，全部委員也應該知所進退，新任主委人選必須以專業及具備選務經驗者優先，否則面對2020年的大選，全民都沒有信心。

陳怡潔認為，咬文嚼字的公投題目也應該修正，尤其行政院必須依照公投法第30條的規定，尊重公投結果完成後續的法律程序工作。如果踐踏法治消極處理公投結果，全民下一次的投票將會度狠狠教訓。

親民黨團提出以下4點公投法修正方向，修正公投法的弊病，包括：成案門檻維持不變，連署門檻及通過門檻宜適度調整；公投結果行政院若不執行應總辭下台；主管機關應於公民投票案成立後4個月起至6個月內舉行公民投票，延長公投的宣傳期；評估公投案引進電子連署、電子投票、提前投票等政策規劃。

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