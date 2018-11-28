出席台灣普世論壇 陳建仁：台灣堅持尋求公義與和平

副總統陳建仁出席「台灣普世論壇」會議，強調台灣會致力於追求公義與和平。（記者洪美秀攝）

2018-11-28 11:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕首屆「台灣普世論壇」會議，今天起3天在新竹聖經書院舉行，副總統陳建仁出席致詞，他說，台灣堅持追求公義與和平的初衷不變，更強調台灣是個主權獨立的國家，是民主、公義與和平的國家，也會努力促進亞太地區的公義與和平。

不過，原本要出席的總統蔡英文臨時決定由副總統陳建仁代表出席，而面對民進黨此次在全國地方選舉的挫敗，在場的基督教會組織也給予陳建仁溫暖，高喊「副總統加油！」「民進黨加油！」

台灣基督長老教會總會總幹事林芳仲牧師說，台灣屢屢被拒絕加入國際組織，也無法取得會員身份，例如奧運只能用「中華台北」，但這名字並不代表台灣，也不能真正表達台灣人民對土地的認同，因此在普世教會促成下，期待透過舉辦普世論壇，讓更多普世教會夥伴來認識台灣現況，與台灣人民同行。

牧師李信仁說，首屆台灣普世論壇的主題是「亞太新契機」，有約20個國家參與，包括韓國、日本、匈牙利、菲律賓和緬甸等國家，目的是尋求台灣與亞太人民的公義與和平，有154人參與此會議，探討的主題有「原住民轉型正義」、「威權統治時期轉型正義」、「白色恐怖轉型正義」與台灣的國際地位和擴大普世運動在台灣與亞太對公義與和平的追求等議題。

參與此次普世論壇的台灣執行成員有普世改革宗教會組織、世界傳道會組織、世界學生基督徒聯盟和柏林差會東亞組織與加拿大長老教會、韓國長老教會代表及英國聯合歸正教會等組織成員參與論壇。

會前，27日也邀請鄭南榕的女兒鄭竹梅分享「白色恐怖轉型正義」，希望讓年輕一輩認識及了解這段歷史，進而支持公義與真理和和平。

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