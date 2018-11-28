將進行司法驗票 丁守中：收到太多選務違法的情資

2018-11-28 10:57

〔記者楊心慧／台北報導〕本次台北市長選舉極具爭議，台北市長候選人丁守中質疑中選會、台北市選會辦理選務疑點重重，丁守中今上午舉辦「對抗民主小偷」記者會，說明將進行司法驗票，之後將依驗票結果，進行當選無效或選舉無效的訴訟。

丁守中表示，接到不少里長、投開票所的工作人員、有正義感的選民提供選務違法上的事實，這些人也留姓名、電話願在法律上作證，像是中正區里長反映，在投票所就救回丁守中十九張票，當時卻被當作廢票；大安區投票所有民眾領票時發現選票被人領，選務人員發現後竟要他也領別人的票等，而在不少投、開票所也聽到很多人在叫囂，票投柯文哲，姚文智選不上，也無人制止的現象。

丁守中強調，這次會進行司法驗票，不是為了個人輸贏，而是為了台灣的民主，丁守中接受乾淨的敗選，但無法容忍台灣民主選舉有骯髒的勝選，為了捍衛民主選舉制度的公平正義，丁守中不允許任何人像小偷一樣，偷走台灣民主，由於收到很多檢舉，認為還是有詳查的必要。

丁守中律師葉慶元質疑，柯文哲轄下的台北市選委會，用不當手段，保障自己老闆當選，國民黨可以輸，但不能讓柯文哲骯髒的贏。律師莫詒文指出，這次收到的情資超乎大家想像，選舉的公平性是大家最後決定驗票的原因之，除了驗票外，也會進行相關證據保全，包括投、開票所的報告單、計票條、數報表、工作人員名冊，以及等，投、票開所的所有錄影畫面。

丁守中表示，台北市面積不大，但選舉開票卻最緩慢，連議員票都已統計完成，台北市長選舉的票卻沒開出來，這點有很大的疑竇，從姚文智後面拿票比例可以知道，有操作棄保效應的痕跡，如今將要求司法檢調單位撤查，也準備好民事申請狀到法院申請。

丁守中在記者會結束後，在律師的陪同下前往法院申請司法驗票。

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