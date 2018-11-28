轉任黨主席？ 蘇嘉全：被點名的人都該思考，包括我在內

2018-11-28 10:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨九合一敗選後，總統蔡英文辭去黨主席，今中常會將推舉代理主席，並於明年初補選黨主席。昨傳出黨政高層屬意立法院長蘇嘉全轉戰黨主席。蘇嘉全今受訪時表示，每個被點名的人都應該好好想一下，「當然包括我在內」；蘇並說，這個問題「現在還沒有定論」，到目前為止還沒做最後決定。

民進黨敗選後黨內面臨權力改組，因先前徵詢的桃園市長鄭文燦婉拒擔任黨主席，昨傳出黨內高層決定由立法院長蘇嘉全轉戰黨主席，昨晚並邀蘇嘉全於總統官邸會面，商討相關事宜。

蘇嘉全今出席「2018年第13屆亞洲民主人權獎」前受訪表示，昨天並沒有派系會議或商討黨主席一事，但他認為，每個被點名在敗選後擔任黨主席位置的人，都應該好好思考，該怎麼做才會讓黨更好，「所以不管是我個人、還是其他被點名的人」，都希望能好好想一下，怎樣繼續得到人民支持。

被問及自己是否有意擔任黨主席一職，蘇嘉全並未否認，僅說，「這不是意願問題」，就是被點名的人應該好好思考，「當然包括我在內」。他並說，任何職務都有改變跑道的權利，就像許多立委轉戰縣市長，因此「這個問題也可以在思考範圍內」，只是民主制度會有其制度展現。他強調，「被點名的人都應該要勇於承擔」。

至於總統是否有提過擔任黨主席一職？蘇嘉全說，「目前還沒有」。

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