吳音寧去職成定局？林聰賢：她階段性任務已完成

林聰賢受訪談吳音寧。（記者蘇芳禾攝）

2018-11-28 10:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對北農總經理吳音寧去留問題，農委會主委林聰賢今天在立法院受訪時表示，吳音寧的階段性任務已經完成，可以跟市政府好好談專任總經理的問題。暗示吳音寧去職已成定局。

立法院預算委員會今審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」，林聰賢會前接受媒體訪問。

北農官股佔有13席，具有過半主導權，明天北農董事會是否會討論吳音寧去留？對此，林聰賢表示，農委會尊重新任的市府團隊對北農布局，至於吳音寧是否撤換？他回應，他認為吳音寧的階段性任務應該完成了，農委會可以跟市政府好好談專任總經理的問題。

媒體追問「階段性任務完成」是甚麼意思？是否會勸她離開？林聰賢僅不斷重複，會與市政府好好談總經理人選。

至於內閣改組外界點名選首推農委會，林聰賢表示，該負責就負責，「我們都隨時打包要走人，配合市政府的節奏來走」。

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