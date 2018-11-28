接民進黨主席？ 蘇嘉全：被點名的人應勇於承擔

傳出立法院長蘇嘉全可能是接任民進黨黨主席的人選。對此，蘇嘉全回應，他會好好想一想，並指「被點名的人都應該要勇於承擔」。（記者王藝菘攝）

2018-11-28 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨選舉敗選後，蔡英文總統辭去兼任的黨主席，昨天傳出立法院長蘇嘉全可能是接任黨主席的人選。對此，蘇嘉全回應，他會好好想一想，並指「被點名的人都應該要勇於承擔」。

綜合媒體報導，蘇嘉全表示，被點名的人，還是所有關心民進黨的人，都應思考該怎麼做，能夠讓黨更好、能夠得到民心，然後繼續能夠執政，所以不管是我個人，還是其他被點名的人，都希望他們能夠好好想一下，怎麼樣讓民進黨能夠永續執政、繼續得到人民支持。

蘇嘉全被問到個人意願，他指出，這不是意願的問題，「這是每一個被點名的人，都應該好好地想一下，當然包括我在內」，並稱現在這個問題還沒有定論。

蘇嘉全提到，任何一個職務，都有改變跑道的權利，他認為民主的制度，自然有其展現的程序，會被點名一定有其理由，那被點名就好好思考一下，並稱「被點名的人都應該要勇於承擔」，怎樣讓黨有機會繼續執政、贏得民心。

蘇嘉全提及，黨內的改革要怎麼跟政策、民意結合，這是第一步要做的事，應盤點過去通過的法律案，還是行政院相關政策，有哪些地方需要調整，因為政策不是死的，民之所欲才是調整的方向，並稱這次選舉有些政策，「或許人民是不滿意」，不然選舉不會輸。

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